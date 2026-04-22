Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

Ένα περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης σημειώθηκε στη Χαλκίδα, όταν μια 46χρονη γυναίκα και ο σύντροφός της επιτέθηκαν στη μητέρα της πρώτης.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην 70χρονη μητέρα, υποβάλλοντάς την τόσο σε σωματικό, όσο και σε ψυχολογικό βασανισμό εντός της οικίας της.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν το ζευγάρι επιτέθηκε στη γυναίκα με ιδιαίτερη σκληρότητα, καταφέροντας πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν και σε εξευτελιστικές πράξεις.

Πιο συγκεκριμένα, οδήγησαν την 70χρονη στην κουζίνα, την έβρεξαν με παγωμένο νερό και την ανάγκασαν να παραμείνει όρθια, στηριζόμενη στο ένα πόδι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η γυναίκα την Τρίτη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας βοήθεια και περιπολικό τη μετέφερε στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου και προχώρησε στην επίσημη καταγγελία της επίθεσης.

Η 70χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πιστοποίηση της βαρύτητας των χτυπημάτων.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, το τοπικό μέσο, η γυναίκα είχε δεχθεί ξανά επίθεση πριν από περίπου έξι εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη κατάσταση κακοποίησης.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της κόρης της και του συντρόφου της, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

