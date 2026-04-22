Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

Η 70χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ένα περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης σημειώθηκε στη Χαλκίδα, όταν μια 46χρονη γυναίκα και ο σύντροφός της επιτέθηκαν στη μητέρα της πρώτης.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην 70χρονη μητέρα, υποβάλλοντάς την τόσο σε σωματικό, όσο και σε ψυχολογικό βασανισμό εντός της οικίας της.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν το ζευγάρι επιτέθηκε στη γυναίκα με ιδιαίτερη σκληρότητα, καταφέροντας πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν και σε εξευτελιστικές πράξεις.

Πιο συγκεκριμένα, οδήγησαν την 70χρονη στην κουζίνα, την έβρεξαν με παγωμένο νερό και την ανάγκασαν να παραμείνει όρθια, στηριζόμενη στο ένα πόδι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η γυναίκα την Τρίτη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας βοήθεια και περιπολικό τη μετέφερε στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου και προχώρησε στην επίσημη καταγγελία της επίθεσης.

Η 70χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πιστοποίηση της βαρύτητας των χτυπημάτων.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, το τοπικό μέσο, η γυναίκα είχε δεχθεί ξανά επίθεση πριν από περίπου έξι εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη κατάσταση κακοποίησης.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της κόρης της και του συντρόφου της, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση

12:25WHAT THE FACT

Λονδίνο: Γυναίκα δοκίμασε εξωσκελετό που «ενισχύει» την κίνηση - Πόσο αποτελεσματικός είναι

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νυχτερινή «επιδρομή» σε παράρτημα του Υπουργείου Μεταφορών: Άρπαξαν 65 κιλά χαλκό και καλώδια

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε ληστεία, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί δεν είχαν επικοινωνία!

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

12:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ – Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία: Πώς οι καύσωνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές επηρεάζουν τις εκλογές

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέες λεωφορειολωρίδες εντός του 2027 στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Σε 24ωρη απεργία προχωρά η ΠΝΟ

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας: Θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών με επιστολική ψήφο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Κατεδαφίστηκαν δύο αυθαίρετα «υγειονομικές βόμβες» στο ρέμα της Πικροδάφνης

11:36ΕΥ ΖΗΝ

Τι προσέχουμε όταν βάφουμε το σπίτι: Κίνδυνοι και συμπτώματα από αναθυμιάσεις

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Η συνεδρίαση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών

11:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες σειρές έκαναν τη διαφορά στη βραδινή ζώνη

11:32ANNOUNCEMENTS

Σούπερ προσφορά* για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελλα από το Pamestoixima.gr

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Πάπυρος της Ιλιάδας εντοπίστηκε μέσα σε μούμια - Νέα στοιχεία για τις ταφικές πρακτικές

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας - Αναζητείται ο δράστης

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ – Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε ληστεία, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί δεν είχαν επικοινωνία!

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε στο Ομάν

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Κατεδαφίστηκαν δύο αυθαίρετα «υγειονομικές βόμβες» στο ρέμα της Πικροδάφνης

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ