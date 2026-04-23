Τουρίστρια στην Κρήτη έπεσε σε λακούβα στο πεζοδρόμιο και τραυματίστηκε στο χέρι της
Η γυναίκα υπέστη κάταγμα και εξάρθρωση
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου στο κέντρο του Ηρακλείου στην οδό Δικαιοσύνης, όταν μία γυναίκα σκόνταψε σε λακούβα στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, περαστικοί έσπευσαν προς το μέρος της γυναίκας για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.
Κατά ίδιες πληροφορίες πρόκειται για μία τουρίστρια, η οποία εκείνη την ώρα έκανε βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
