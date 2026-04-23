Πρωτότυπος εορτασμός για τον Άγιο Γεώργιο στη Σούδα – Έστησαν τραπέζι μέσα σε φορτηγό λόγω βροχής

Με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο επέλεξε να γιορτάσει τον Άγιο Γεώργιο μία παρέα στη Σούδα, η οποία δεν πτοήθηκε από τον άστατο καιρό και την απειλή της βροχής.

Παρά την έντονη συννεφιά, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να μη ματαιώσουν τη γιορτή για τον φίλο τους που είχε την ονομαστική του εορτή. Αντίθετα, προχώρησαν σε μία πρωτότυπη λύση: Επιστράτευσαν ένα φορτηγό, το οποίο διαμόρφωσαν κατάλληλα ώστε να φιλοξενήσει την παρέα.

Μέσα στο όχημα τοποθετήθηκαν τραπέζια και καρέκλες, δημιουργώντας έναν αυτοσχέδιο χώρο διασκέδασης που προστάτευε τους παρευρισκόμενους από τις καιρικές συνθήκες. Η ιδέα εντυπωσίασε όσους την είδαν, καθώς συνδύαζε δημιουργικότητα και καλή διάθεση, μετατρέποντας μία πιθανώς «χαλασμένη» γιορτή σε μία αξέχαστη εμπειρία.