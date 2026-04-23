Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της
Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, αλλά παρά τη μάχη των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στο Ηράκλειο, όπου μία 28χρονη νοσηλεύτρια, εργαζόμενη στην Καρδιολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η νεαρή γυναίκα φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χαπιών. Η ίδια μάλιστα επικοινώνησε με στενό φιλικό της πρόσωπο, αναφέροντας ότι δεν αισθανόταν καλά μετά την κατανάλωσή τους.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.
