Συγκίνηση στο μνημόσυνο των 40 ημερών της Μαρινέλλας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της Μαρινέλλα, στο κοιμητήριο της Κηφισιά.

Από νωρίς στο κοιμητήριο βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και στενοί συνεργάτες της σπουδαίας ερμηνεύτριας, κρατώντας λουλούδια στη μνήμη της. Ανάμεσά τους ήταν η κόρη της, Τζωρτίνα, αλλά και πρόσωπα που είχαν συνδεθεί μαζί της τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Απόστολος Γκλέτσος με τη σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ο Γιώργος Κατσαρός και ο Λάκης Λαζόπουλος.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που ακολούθησαν το εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρώδειο το 2024.

