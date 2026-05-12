Θρίλερ στην Κόρινθο: ΙΧ εντοπίστηκε μέσα στον Ισθμό

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 12/05 στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι του Ισθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv, πολίτης παρατήρησε αρχικά την οροφή του οχήματος να εξέχει από το νερό, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να μετακινούνταν μέσα στο κανάλι εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης προκειμένου να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας.

Κατά τις πρώτες έρευνες από τον δύτη, δεν εντοπίστηκε ο οδηγός ή άλλο άτομο εντός του οχήματος, με τις έρευνες να συνεχίζονται τόσο στη θαλάσσια περιοχή όσο και περιμετρικά του σημείου. Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε μέσα στο κανάλι.

