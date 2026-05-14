Βόλος: 41χρονος σε «αμόκ» κλωτσούσε και έβριζε αστυνομικούς

Επίθεση σε αστυνομικούς που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο, εξαπέλυσε ένας 41χρονος στον Βόλο, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από αυτούς και να τον ρίξει στο έδαφος.

Στον δράστη επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ποινή φυλάκισης 13 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως και χρηματική ποινή ύψους 600 ευρώ, ενώ κρίθηκε ένοχος για απείθεια, όλως ελαφρά σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και πλημμελή φύλαξη όπλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 το πρωί της Τετάρτης. Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Βόλου, επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε 41χρονο που επέβαινε σε ποδήλατο.

Στο δικαστήριο κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος έτυχε μπροστά στο περιστατικό καθώς μένει μόλις λίγα μέτρα μακριά. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο 41χρονος, όταν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικούς, έγινε επιθετικός και άρχισε να βρίζει. Στην προσπάθειά του να αποφύγει την ακινητοποίηση, άρχισε να κλωτσά και να τινάζεται προς πάσα κατεύθυνση, καταφέρνοντας να γδάρει έναν αστυνομικό στο σώμα, να τον σπρώξει και να τον πετάξει στο έδαφος, ώσπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Ο κατηγορούμενος, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως, πανικοβλήθηκε όταν είδε δύο συμβατικά αυτοκίνητα να του κλείνουν τον δρόμο και προσπάθησε να αναπτύξει ταχύτητα για να μην τον παγιδεύσουν. Σε ελάχιστες στιγμές όμως, όπως κατέθεσε, ένας αστυνομικός πήδηξε πάνω του και τον έριξε στο έδαφος. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν αντιστάθηκε της σύλληψης, παρά μόνο προσπάθησε να τραβήξει το χέρι του προς το στόμα του καθώς, εξαιτίας της πτώσης, είχε μπει χώμα και δεν μπορούσε να μιλήσει.

Όσον αφορά στην κατηγορία της πλημμελούς φύλαξης όπλου, όπως ο ίδιος κατέθεσε, είχε στο σπίτι του στον Βόλο ένα δίκανο, κειμήλιο του πατέρα του, το οποίο εκλάπη λίγο καιρό πριν και δεν είχε προλάβει να ενημερώσει τις Αρχές για την απώλεια καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας με το πόδι του.

