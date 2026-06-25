Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας

Snapshot Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 105 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί το συμβάν μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της έχουν κινητοποιηθεί 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15.30 και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Επιπλέον στο σημείο έχει μεταβεί το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων