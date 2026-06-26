Δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών στην Αττική σήμερα

Διελεύσεις στρατιωτικών αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, πάνω από τη Νότια Αττική.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν περί τις 10:00 το πρωί, στο πλαίσιο της δοκιμαστικής πρόβας για την τελετή ορκωμοσίας των νέων Ανθυποσμηναγών.

Οι διελεύσεις ενδέχεται να γίνουν αισθητές σε περιοχές της Νότιας Αττικής, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

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