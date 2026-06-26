Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στο Χαλάνδρι λόγω εργασιών

Snapshot Την 27η Ιουνίου 2026 θα υπάρξει κυκλοφορία στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου από τις 07:00 έως τις 23:00.

Την 28η Ιουνίου 2026 θα ισχύσει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην ίδια οδό και ώρες.

Κατά την πλήρη διακοπή, τα οχήματα θα εκτραπούν μέσω εναλλακτικών διαδρομών ανάλογα με την κατεύθυνση τους προς το κέντρο Χαλανδρίου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση στα σημεία των εργασιών. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίζεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στο Χαλάνδρι λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τμήμα της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Παλαιολόγου έως το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 23.00 και συγκεκριμένα:

Την 27-6–2026, στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Την 28-6-2026, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Λεωφ. Κηφισίας προς κέντρο Χαλανδρίου: Οδός Παπανικολή – αριστερά Σολωμού – δεξιά Βασ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.

Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Αγ. Παρασκευή προς κέντρο Χαλανδρίου: Οδός Παλαιολόγου – δεξιά Αριστοφάνους – αριστερά Αγ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.

Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Ν. Ψυχικό προς κέντρο Χαλανδρίου: (Οδός Εθν. Αντιστάσεως) i) αριστερά Παλαιολόγου – δεξιά Σολωμού – δεξιά Βασ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου ή ii) δεξιά Παλαιολόγου – αριστερά Διονύσου (Πλ. Φλύας) – αριστερά Αγ. Γεωργίου και εν συνεχεία προς κέντρο Χαλανδρίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης