Πάτρα: Στο νοσοκομείο με κατάγματα 10 μηνών βρέφος - Ενδοοικογενειακή βία κατήγγειλε η μητέρα του

Βρέφος 10 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας με σοβαρά κατάγματα το βράδυ της Δευτέρας (29/6).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η μητέρα κατήγγειλε πως το μωρό της έπεσε, ενώ το κρατούσε αγκαλιά, καθώς κάποιοι συγγενείς της, για άγνωστο λόγο, της επιτέθηκαν. Το παιδί έπεσε από ύψος στο έδαφος και χτύπησε σοβαρά. Ευτυχώς, όμως, είναι εκτός κινδύνου, αλλά εξακολουθεί και νοσηλεύεται.

Η μητέρα έκανε μήνυση κατά συγκεκριμένων συγγενών, για ενδοοικογενειακή βία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του παιδιού της.

Διαβάστε επίσης