Φωτιά στα Μέθανα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον Άγιο Γεώργιο - SMS από το 112

Snapshot Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων με άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Υδροφόρες των ΟΤΑ συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Το 112 απέστειλε SMS στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις αρχές εξαιτίας μιας ακόμη φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Η επέμβαση των δυνάμεων ήταν άμεση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, στους οποίους περιλαμβάνεται και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν με 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Στην προσπάθεια αυτή πολύτιμη είναι και η συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ, που ενισχύουν το έργο των πυροσβεστών.

Μάλιστα, το 112 έστειλε SMS προς τους κατοίκους του Αγίου Γεωργίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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