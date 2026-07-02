Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Κηφισίας - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Snapshot Η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο» στην Κηφισίας, ειδικά στα σημεία Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας, γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Προβλήματα κίνησης σημειώνονται στον Κηφισό, στην Αθηνών από Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά, καθώς και σε τμήματα της Ποσειδώνος.

Οι οδηγοί στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας καλούνται να δείξουν υπομονή λόγω των καθυστερήσεων. Snapshot powered by AI

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το απόγευμα της Πέμπτης, με τους οδηγούς που κινούνται στους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Ειδικότερα, στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

Παράλληλα, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος.

Επίσης, προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, στην Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και σε τμήματα της Ποσειδώνος.