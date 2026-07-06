Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Αττική Οδός

Snapshot Ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος με αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω και από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Υψηλή κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Αθηνών και Συγγρού, καθώς και γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, με χρόνο αναμονής 20

25 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις επίσης παρατηρούνται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, με χρόνο αναμονής 5

10 λεπτά.

Η κίνηση είναι αυξημένη σε βασικούς οδικούς άξονες του Πειραιά και στις συνδέσεις με την παραλιακή λεωφόρο. Snapshot powered by AI

Για άλλη μια μέρα οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας είναι απροσπέλαστες με την κίνηση να έχει ξεκινήσει από νωρίς.

Ο Κηφισός έχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο τα προβλήματα ξεκινούν από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι και η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα από το Μαρούσι προς το Ψυχικό, ενώ αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και σε τμήματα της λεωφόρου Συγγρού, όπου κατά διαστήματα η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Πολλή κίνηση έχει και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίσσης Σοφίας και τις κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν προς το Παγκράτι και τους Αμπελόκηπους. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Πειραιά και στις συνδέσεις με την παραλιακή.

Ίδια εικόνα και στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5΄-10΄έχει και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.