Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Αγνοείται η 13χρονη Σοκλέϊντα Χ. στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα της 27ης Ιουνίου, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκφράζει ανησυχία για την ασφάλειά της.

Η ανήλικη εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας και έχει ύψος 1,55 μέτρο, ζυγίζει 55 κιλά, με καστανά μαλλιά και μάτια, και σκουλαρίκι στη μύτη.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σορτς, μαύρες σαγιονάρες και κρατούσε μαύρη τσάντα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της για να βοηθήσει στις έρευνες και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τη γραμμή 116000 ή την αστυνομία.

Πληροφορίες μπορούν επίσης να αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, που παρέχει συνεχή ενημέρωση για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 13χρονης Σοκλέϊντα Χ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η ανήλικη εξαφανίστηκε το απόγευμα της 27ης Ιουνίου από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση τη Δευτέρα (6/7) και ενεργοποίησε άμεσα τον μηχανισμό δημοσιοποίησης των στοιχείων της, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες.

Η 13χρονη έχει ύψος περίπου 1,55 μέτρο, ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια και φέρει σκουλαρίκι στη μύτη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σορτς, μαύρες σαγιονάρες και κρατούσε μαύρη τσάντα.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό της καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, ή με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα. Πληροφορίες μπορούν επίσης να αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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