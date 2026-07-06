Καιρός αύριο: Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, 7 μποφόρ στο Αιγαίο - Τοπικές βροχές στα ορεινά

Snapshot Αύριο θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με τοπικούς όμβρους στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 33 βαθμούς στη νησιωτική χώρα χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς.

Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας και ανατολικής Στερεάς. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 34 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση .

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης