Κακοκαιρία Daniel: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη β’ φάση του β’ κύκλου στήριξης για τις πλημμύρες

Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα myBusinessSupport για τη β’ φάση του β’ κύκλου του ειδικού σχήματος στήριξης για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κακοκαιρία Daniel: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη β’ φάση του β’ κύκλου στήριξης για τις πλημμύρες

Διογκωμένη η λίμνη Κάρλα μετά την κακοκαιρία Daniel

Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άνοιξε εκου η πλατφόρμα myBusinessSupport για τη β’ φάση του β’ κύκλου στήριξης επιχειρήσεων στη Θεσσαλία που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.
  • Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 20 Ιουλίου 2026.
  • Το σχήμα ενίσχυσης καλύπτει πέντε κατηγορίες επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων στον τουριστικό τομέα, τις μεταφορές επιβατών, τα καταλύματα, την αλιεία και τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Παλαμά και Φαρκαδόνας.
  • Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις που υπέστησαν μείωση κύκλου εργασιών και δεν έχουν λάβει προηγούμενη στήριξη από αιτήσεις που υποβλήθηκαν μεταξύ 13 Αυγούστου και 27 Σεπτεμβρίου 2024.
  • Η διαδικασία υποστηρίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ.
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Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα "myBusinessSupport" που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ για τη β΄ φάση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του β' κύκλου ενίσχυσης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις έντονες πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 20 Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι το σχήμα ενίσχυσης για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά υπο-σχήματα, ως εξής:

α) Επιχειρήσεις -πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων- που είχαν έδρα ή υποκατάστημα στον Δήμο Παλαμά και στον Δήμο Φαρκαδόνας που επλήγησαν έντονα από τις πλημμύρες, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ (61448/12.08.2024, Β΄4701).

β) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της μη ασφαλούς πρόσβασης και της ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ.

γ) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς επιβατών σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της μη ασφαλούς πρόσβασης και της ακαταλληλότητας των υδάτων, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τομέα μεταφοράς επιβατών και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ.

δ) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταλυμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της ακαταλληλότητας των υδάτων με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τομέα των καταλυμάτων και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ.

ε) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της εμπορίας αλιευμάτων σε περιοχές που επλήγησαν λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας, με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων των τομέων αλιείας και εμπορίας αλιευμάτων και τις περιοχές που επλήγησαν να προσδιορίζονται αναλυτικά στην αρχική ΚΥΑ.

Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο η α' φάση

Διευκρινίζεται ότι είχε προηγηθεί η α' φάση της διαδικασίας η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Δεκεμβρίου 2025 και αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη της ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις. Η β' φάση, άνοιξε στις 16 Μαρτίου 2026 ως 30 Μαρτίου 2026 και αφορούσε την υποβολή της τελικής αίτησης ενίσχυσης. Σήμερα, ανοίγει εκ νέου η β΄φάση για όσους δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την τελική αίτηση ενίσχυσης.

Η ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν την έχουν λάβει για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μεταξύ 13 Αυγούστου και 27 Σεπτεμβρίου 2024, και έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση του δεύτερου κύκλου τον Δεκέμβριο του 2025.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε σχετική ανακοίνωση, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό ίσο με μέρος της ως άνω μείωσης του κύκλου εργασιών και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τα ανώτατα όρια που τίθενται ανά τριετία για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις προϋποθέσεις της απόφασης.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και την υποστήριξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «συνεχίζει έμπρακτα τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν έντονα από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023».

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