Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 από την Κυριακή - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν το τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 από την Κυριακή - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από την Κυριακή 19 Ιουλίου, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη της Γραμμής 3 θα κλείνουν στις 21:40 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
  • Κατά τις νυχτερινές ώρες εργασιών, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 θα περιορίζεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο έως Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα έως Δ. Πλακεντίας και Αεροδρόμιο.
  • Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα, ενώ οι συρμοί από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν εκεί.
  • Ο ΟΑΣΑ θα δρομολογήσει προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22 για τη σύνδεση των σταθμών Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα, εξυπηρετώντας τους σταθμούς που κλείνουν νωρίτερα.
  • Οι τελευταίες αναχωρήσεις λεωφορείων της γραμμής Χ22 μετά τα μεσάνυχτα δεν θα έχουν ανταπόκριση με συρμούς Μετρό και θα τερματίζουν στον σταθμό Δ. Πλακεντίας ή στο Σύνταγμα.
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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Κυριακή 19 Ιουλίου στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, στο πλαίσιο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που συνεχίζονται στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη».

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατά τις νυχτερινές ώρες και, για τον λόγο αυτό, από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνήθη λήξη της κυκλοφορίας.

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Σύνταγμα» και «Εθνική Άμυνα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:05,
  • από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:30,
  • από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:32,
  • από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:33,
  • από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:35,
  • από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:37,
  • από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:39,
  • από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,
  • από ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:38,
  • από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:40,
  • από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:42,
  • από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:44,
  • από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:46,
  • από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:47.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

Τελευταίοι συρμοί:

  • από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:30,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:05 και
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Αναλυτικά:

  • Αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο στις 22:17, 22:54 και 23:30.
  • Από Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ22 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

  • Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα:«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Μεσογείων, τέρμα γραμμής).
  • Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα – Στ. Μετρό Σύνταγμα:«ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Κύπρου), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (προσωρινή στάση επί της οδού Πανόρμου), «ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).
  • Η λεωφορειακή Γραμμή Χ22 θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τους σταθμούς Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα.• Οι 2 τελευταίες αναχωρήσεις λεωφορείων της Χ22 ( στις 00:12 και 00:25) από Σύνταγμα για Εθνική Άμυνα θα τερματίζουν στον σταθμό Δ. Πλακεντίας, καθώς δεν θα υπάρχει ανταπόκριση συρμού στην Εθνική Άμυνα.• Οι 2 τελευταίες αναχωρήσεις λεωφορείων από Εθνική Άμυνα (στις 00:09 και 00:20) θα φτάνουν στο Σύνταγμα, χωρίς ανταπόκριση με συρμούς Μετρό.

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