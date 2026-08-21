AAΔE - ΕΛΑΣ: Εντόπισαν 4 τόνους λαθραίων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου στο Ηράκλειο

Snapshot Στο Ηράκλειο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3.856 λίτρα λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου σε αποθήκη 62χρονου ιδιοκτήτη επιχείρησης.

Οι ποσότητες ποτών δεν συνοδεύονταν από τιμολόγια αγοράς και καταβολής δασμών και φόρων, ενώ υπήρχαν και κενά μπουκάλια με ετικέτες συγκεκριμένης ποτοποιίας.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει ακόμη δύο άτομα.

Τα δείγματα των ποτών εστάλησαν για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους προς κατανάλωση.

ΔΑΟΕ και ΔΕΟΣ ερευνούν και αποθήκη της ίδιας ποτοποιίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς εκτιμάται ότι η ίδια παράνομη δραστηριότητα επεκτείνεται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Snapshot powered by AI

Μια καλοστημένη επιχείρηση είχε στήσει 62χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, διακινώντας μέσω της αποθήκης του λαθραία οινοπνευματώδη ποτά και αέριο γέλιου.

Οι ελεγκτές των ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας αξιοποίησαν σχετικές πληροφορίες και προχώρησαν σε έρευνα του συγκεκριμένου αποθηκευτικού χώρου.

Εκεί, βρήκαν και κατέσχεσαν:

3.856 λίτρα ποτών (όπως βότκα, τζιν και ηδύποτα), για τα οποία δεν υπήρχαν τιμολόγια αγοράς και καταβολής δασμών και φόρων

150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και με ετικέτες που συνδέουν τις ποσότητες με συγκεκριμένη επιχείρηση ποτοποιίας.

664 μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιου (υποξείδιο του αζώτου), από τις οποίες θα μπορούσαν να παραχθούν 18.000 μπαλόνια,

4.000 έτοιμα μπαλόνια με αυτό το αέριο

Οι ελεγκτές πήραν δείγματα από τα ποτά και τα έστειλαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους προς κατανάλωση.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δύο άτομα.

ΔΑΟΕ και ΔΕΟΣ ελέγχουν και αποθήκη της ίδιας ποτοποιίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς εκτιμάται ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται σε όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

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