Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου – Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα

Snapshot Τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου με σύγκρουση ΙΧ και φορτηγού.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με δυσκολία από το ύψος των διυλιστηρίων.

Το ατύχημα προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή ροή των οχημάτων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου όπου συγκρούστηκαν ένα ΙΧ όχημα και ένα φορτηγό.

Εξαιτίας της σύγκρουσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος των διυλιστηρίων διεξάγεται με δυσκολία.

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