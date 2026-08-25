Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου – Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα

Με δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος των διυλιστηρίων

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου – Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου με σύγκρουση ΙΧ και φορτηγού.
  • Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με δυσκολία από το ύψος των διυλιστηρίων.
  • Το ατύχημα προκάλεσε προβλήματα στην ομαλή ροή των οχημάτων στην περιοχή.
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου όπου συγκρούστηκαν ένα ΙΧ όχημα και ένα φορτηγό.

Εξαιτίας της σύγκρουσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος των διυλιστηρίων διεξάγεται με δυσκολία.

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