Ανθούσα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο χημικών
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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:30 το μεσημέρι της Τρίτης σε επαγγελματικό χώρο στη λεωφόρο Ανθούσας.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα και εθελοντές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ιστότοπου rafina.gr, πρόκειται για εργοστάσιο χημικών, ενώ η φωτιά έχει εκδηλωθεί και εξελίσσεται στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 16:30.
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