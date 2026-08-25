Ανθούσα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο χημικών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ανθούσα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο χημικών
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:30 το μεσημέρι της Τρίτης σε επαγγελματικό χώρο στη λεωφόρο Ανθούσας.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα και εθελοντές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ιστότοπου rafina.gr, πρόκειται για εργοστάσιο χημικών, ενώ η φωτιά έχει εκδηλωθεί και εξελίσσεται στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 16:30.

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