Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Μήλο

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μήλου.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 15:30 με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,5 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μήλου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 15:30 το μεσημέρι, με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,5 χιλιόμετρα.

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