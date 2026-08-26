Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Μήλο
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,5 χιλιόμετρα
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- Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μήλου.
- Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 15:30 με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,5 χιλιόμετρα.
Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μήλου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 15:30 το μεσημέρι, με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,5 χιλιόμετρα.
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