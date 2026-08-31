Χανιά: Πήγε να επισκεφθεί τον γιο του στη φυλακή αλλά συνελήφθη και εκείνος – Τον πρόδωσε ο έλεγχος

Snapshot Ένας 66χρονος συνελήφθη στα Χανιά όταν προσπάθησε να επισκεφθεί τον γιο του στη φυλακή.

Βρέθηκαν πέντε μακρόστενες συσκευασίες με λευκή σκόνη 50 γραμμαρίων ραμμένες σε δύο φόρμες γυμναστικής που είχε μαζί του.

Η ουσία κατασχέθηκε και θα εξεταστεί εργαστηριακά για τον προσδιορισμό της σύστασής της.

Ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, το οποίο προχώρησε στη σύλληψη του 66χρονου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 66χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά, ο οποίος προσήλθε στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να επισκεφθεί τον έγκλειστο γιο του.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, o 66χρονος είχε μαζί του μία νάιλον σακούλα με είδη ρουχισμού προς παράδοση. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από σωφρονιστικούς υπαλλήλους εντοπίστηκαν σε δύο φόρμες γυμναστικής πέντε μακρόστενες συσκευασίες που περιείχαν σκόνη λευκού χρώματος, συνολικού βάρους περίπου 50 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Άμεσα ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, αστυνομικοί του οποίου μετέβησαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ενώ η κατασχεθείσα ουσία αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής σύστασή της.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

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