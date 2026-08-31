Θεσσαλονίκη: 24χρονος από την Ουγγαρία ο οδηγός του πολυτελούς ΙΧ που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Snapshot Ένας 24χρονος Ούγγρος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνους ελιγμούς με πολυτελές αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στη Νέα Παραλία.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με κίνδυνο για ανθρώπους και αντικείμενα.

Το περιστατικό συνδέεται με ομάδα ξένων οδηγών που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για εκδηλώσεις με σπορ αυτοκίνητα.

Η άδεια που είχαν οι οδηγοί αφορούσε μόνο τη στάθμευση των οχημάτων και όχι την κίνησή τους στην περιοχή.

Η Τροχαία κινητοποιήθηκε μετά από καταγραφή κινήσεων με οχήματα στην περιοχή και τις ενέργειες του 24χρονου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου. Snapshot powered by AI

Ένας 24χρονος από την Ουγγαρία συνελήφθη από την Τροχαία στη Θεσσαλονίκη, μετά το σάλο που προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας με το πολυτελές αυτοκίνητο που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας.

Ο 24χρονος, γεννημένος το 2002, οδηγήθηκε στην Τροχαία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την υπόθεση, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο για άνθρωπο ή αντικείμενα επί της οδού.

Το περιστατικό συνδέεται με ομάδα οδηγών από το εξωτερικό, οι οποίοι επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο οργανωμένης εκδήλωσης με σπορ και υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητα.

Τα οχήματα είχαν σταθμεύσει κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο της Νέας Παραλίας, έχοντας λάβει σχετική άδεια. Ωστόσο, όπως προκύπτει, η άδεια αφορούσε τη στάθμευση των αυτοκινήτων και όχι την κίνησή τους στους χώρους της Νέας Παραλίας.

Κατά την αποχώρηση των συμμετεχόντων καταγράφηκαν εικόνες με οχήματα να κινούνται στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια οι κινήσεις του 24χρονου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου προκάλεσαν την κινητοποίηση της Τροχαίας.

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