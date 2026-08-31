Θεσσαλονίκη: Πολυτελές ΙΧ κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας–Δείτε βίντεο

Snapshot Πολυτελές όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια μόνο για στάθμευση αυτοκινήτων-αντίκες και όχι για κίνηση ή ελιγμούς στην παραλιακή.

Ο δήμαρχος ζήτησε να κινηθούν νομικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.

Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας τόνισε ότι οι συμπεριφορές αυτές δεν θα γίνουν ανεκτές και ο Δήμος θα συνεργαστεί με την Αστυνομία για την αντιμετώπισή τους.

Η άδεια που δόθηκε δεν επέτρεπε τη χρήση της νέας παραλίας ως πίστα αγώνων ή επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. Snapshot powered by AI

Αλγεινές εντυπώσεις προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν το πρωί της Δευτέρας (31/8) στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ένα πολυτελές όχημα καταγράφηκε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας.

Σε άλλο βίντεο, έχει καταγραφεί οδηγός να πραγματοποιεί ελιγμούς στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου πριν εισέλθει στη νέα παραλία, ενώ πίσω του υπήρχαν άλλα οχήματα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια για σήμερα ώστε αυτοκίνητα-αντίκες να σταθμεύσουν για λίγες ώρες στο πλακόστρωτο, προκειμένου οι περαστικοί να μπορέσουν να τα δουν και να τα φωτογραφίσουν.

Ωστόσο οι εικόνες που καταγράφηκαν σε βίντεο προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του δήμαρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος ζήτησε από τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας να κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να τιμωρηθούν.

Το συμβάν σχολίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος κάνοντας λόγο για εικόνες ντροπής σημειώνοντας ότι ο Δήμος θα συνεργαστεί με την Αστυνομία προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Η ανάρτηση του αντιδημάρχου

«Οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι».

Διαβάστε επίσης