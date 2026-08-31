Πάτρα: Νέα προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια

Ο καθηγητής αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: Νέα προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια
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  • Ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε 14χρονη μαθήτρια στην Πάτρα έλαβε νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.
  • Η καταγγελία έγινε από μια 18χρονη που ισχυρίζεται ότι ο καθηγητής την εκμεταλλεύτηκε όταν ήταν 14 ετών κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων μουσικής.
  • Η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στην κατοικία και το εξοχικό του καθηγητή, όπου βρέθηκαν φωτογραφίες της καταγγέλλουσας και άλλων κοριτσιών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
  • Κατά τη σύλληψή του, ο καθηγητής φέρεται να παραδέχθηκε τη σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ανήλικη.
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Νέα προθεσμία για αύριο Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου έλαβε ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης 14χρονης μαθήτριάς του στην Πάτρα.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στην Αστυνομία το προηγούμενο διάστημα από μια 18χρονη σήμερα γυναίκα.

Όπως κατήγγειλε, όταν ήταν 14 ετών, ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις.

Η Αστυνομία προχώρησε στη διερεύνηση της καταγγελίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην κατοικία του καθηγητή όσο και στο εξοχικό του, στη Δυτική Αχαΐα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές φωτογραφίες της καταγγέλλουσας, καθώς και άλλων κοριτσιών.

Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθηγητής φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμη ανήλικη.

Με πληροφορίες από tempo24.news

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