ΟΑΣΑ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεματικής - Η επίσημη ανακοίνωση

Snapshot Ο ΟΑΣΑ επανέφερε σε κανονική λειτουργία το σύστημα τηλεματικής μετά από προσωρινή διακοπή λόγω κυβερνοεπίθεσης.

Τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ εκτελούνταν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίθεσης.

Η κυβερνοεπίθεση επηρέασε μόνο τα συστήματα τηλεματικής και όχι άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του. Snapshot powered by AI

Στην επαναφορά της τηλεματικής του προχώρησε ο ΟΑΣΑ, μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας που προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, το σύστημα τηλεματικής έχει πλέον επανέλθει σε κανονική λειτουργία, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ εκτελούνταν κανονικά.

Όπως διευκρινίζεται, η κυβερνοεπίθεση περιορίστηκε αποκλειστικά στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς να επηρεάσει άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ:

«Το σύστημα τηλεματικής έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία, μετά την προσωρινή διακοπή που προκάλεσε κυβερνοεπίθεση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ εκτελούνταν κανονικά. Η κυβερνοεπίθεση περιορίστηκε αποκλειστικά στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς να επηρεάσει άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του»

https://www.instagram.com/p/DcsucTSxlxh/

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