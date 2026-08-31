ΟΑΣΑ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεματικής - Από Δευτέρα κανονικά όλες οι εφαρμογές
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, η εφαρμογή είχε υποστεί κυβερνοεπίθεση από την Πέμπτη 27 Αυγούστου
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- Η εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ στην Αττική αποκαταστάθηκε μετά από κυβερνοεπίθεση που ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου.
- Η τηλεματική ήταν εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες, επηρεάζοντας την ενημέρωση δρομολογίων σε κινητά και ηλεκτρονικούς πίνακες στάσεων.
- Ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε άμεσα διαδικασίες αντιμετώπισης και συνεργάστηκε με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων.
- Το περιστατικό επηρέασε μόνο τα συστήματα τηλεματικής και δεν είχε επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα ή στη λειτουργία των δρομολογίων.
- Η πλήρης λειτουργικότητα των εφαρμογών αναμένεται να αποκατασταθεί έως το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου 2026.
Αποκαταστάθηκε η εφαρμογή τηλεματικής των αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ στην Αττική, του ΟΑΣΑ, μετά από τρεις μέρες που βρισκόταν εκτός λειτουργίας.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, η εφαρμογή είχε υποστεί κυβερνοεπίθεση από την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση των δρομολογίων ούτε από τα κινητά των επιβατών, ούτε από τους ηλεκτρονικούς πίνακες των στάσεων.
Η ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρει ότι η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας αύριο, Δευτέρα 31/8/2026, θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.
Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του. Τα δρομολόγια συνεχίστηκαν κανονικά.
«Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους» καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.