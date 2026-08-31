ΟΑΣΑ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεματικής - Από Δευτέρα κανονικά όλες οι εφαρμογές

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, η εφαρμογή είχε υποστεί κυβερνοεπίθεση από την Πέμπτη 27 Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου

ΟΑΣΑ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεματικής - Από Δευτέρα κανονικά όλες οι εφαρμογές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ στην Αττική αποκαταστάθηκε μετά από κυβερνοεπίθεση που ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου.
  • Η τηλεματική ήταν εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες, επηρεάζοντας την ενημέρωση δρομολογίων σε κινητά και ηλεκτρονικούς πίνακες στάσεων.
  • Ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε άμεσα διαδικασίες αντιμετώπισης και συνεργάστηκε με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων.
  • Το περιστατικό επηρέασε μόνο τα συστήματα τηλεματικής και δεν είχε επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα ή στη λειτουργία των δρομολογίων.
  • Η πλήρης λειτουργικότητα των εφαρμογών αναμένεται να αποκατασταθεί έως το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου 2026.
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Αποκαταστάθηκε η εφαρμογή τηλεματικής των αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ στην Αττική, του ΟΑΣΑ, μετά από τρεις μέρες που βρισκόταν εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, η εφαρμογή είχε υποστεί κυβερνοεπίθεση από την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση των δρομολογίων ούτε από τα κινητά των επιβατών, ούτε από τους ηλεκτρονικούς πίνακες των στάσεων.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρει ότι η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας αύριο, Δευτέρα 31/8/2026, θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.

Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του. Τα δρομολόγια συνεχίστηκαν κανονικά.

«Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους» καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

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