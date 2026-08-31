ΟΑΣΑ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της τηλεματικής - Από Δευτέρα κανονικά όλες οι εφαρμογές

Snapshot Η εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ στην Αττική αποκαταστάθηκε μετά από κυβερνοεπίθεση που ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου.

Η τηλεματική ήταν εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες, επηρεάζοντας την ενημέρωση δρομολογίων σε κινητά και ηλεκτρονικούς πίνακες στάσεων.

Ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε άμεσα διαδικασίες αντιμετώπισης και συνεργάστηκε με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων.

Το περιστατικό επηρέασε μόνο τα συστήματα τηλεματικής και δεν είχε επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα ή στη λειτουργία των δρομολογίων.

Η πλήρης λειτουργικότητα των εφαρμογών αναμένεται να αποκατασταθεί έως το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου 2026. Snapshot powered by AI

Αποκαταστάθηκε η εφαρμογή τηλεματικής των αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ στην Αττική, του ΟΑΣΑ, μετά από τρεις μέρες που βρισκόταν εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής, η εφαρμογή είχε υποστεί κυβερνοεπίθεση από την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση των δρομολογίων ούτε από τα κινητά των επιβατών, ούτε από τους ηλεκτρονικούς πίνακες των στάσεων.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρει ότι η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας αύριο, Δευτέρα 31/8/2026, θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή.

Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του. Τα δρομολόγια συνεχίστηκαν κανονικά.

«Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους» καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

Διαβάστε επίσης