Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας: Επιχειρούν 7 ελικόπτερα - Βίντεο

Εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας η οποία ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:10 το απόγευμα της Δευτέρας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.

Παράλληλα, για την επιτήρηση και τη συνεχή χαρτογράφηση της εξέλιξης της φωτιάς επιχειρεί Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) Ιωαννίνων, η οποία παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.