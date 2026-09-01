Αχιλλέας Μπέος: Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλου - Πέθανε ξαφνικά η αδερφή του

Snapshot Η αδελφή του δημάρχου Βόλου, Βάσω Μπέου, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 65 ετών λόγω ανακοπής ενώ κολυμπούσε στην Αττική.

Ο αιφνίδιος θάνατος της Βάσως Μπέου προκάλεσε σοκ στην οικογένεια και το στενό της περιβάλλον.

Ο Αχιλλέας Μπέος διατηρούσε πολύ στενή και αγαπημένη σχέση με την αδελφή του και βρέθηκε αμέσως στο πλευρό της οικογένειάς του.

Η δημοτική παράταξη «Συμμαχία Βόλου» εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα προς τον δήμαρχο και τους οικείους του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της. Snapshot powered by AI

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Αχιλλέα Μπέου, καθώς η αδελφή του, Βάσω, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Taxydromos.gr, η 65χρονη αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) σε ακτή της Αττικής. Λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή και, παρά την άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο αιφνίδιος θάνατός της προκάλεσε σοκ στους ανθρώπους της οικογένειας και του στενού της περιβάλλοντος, καθώς επρόκειτο για μια απώλεια που ήρθε απροσδόκητα.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα για τον δήμαρχο Βόλου, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διατηρούσε πολύ στενή σχέση με την αδελφή του.

Τα δύο αδέλφια ήταν ιδιαίτερα αγαπημένα, με τον Αχιλλέα Μπέο να έχει, όπως αναφέρεται, ιδιαίτερη αδυναμία στη Βάσω. Η είδηση του θανάτου της τον συγκλόνισε, ενώ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειάς του, προσπαθώντας να διαχειριστεί την ξαφνική απώλεια.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της «Συμμαχίας Βόλου»

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο της Βάσως Μπέου εξέδωσε και η δημοτική παράταξη «Συμμαχία Βόλου», εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον δήμαρχο και στους οικείους της.

«Η παράταξή μας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Δήμαρχο Βόλου για την απώλεια της αδερφής του Βάσως, η οποία έφυγε ξαφνικά απ’ τη ζωή και προκάλεσε θλίψη στον ίδιο και σε όλους τους οικείους της.

Στο θάνατο δεν χωρούν αντιπαραθέσεις και κατανοούμε πλήρως το πένθος του Δημάρχου. Ευχόμαστε ανάπαυση στη θανούσα και δύναμη στον Δήμαρχο και σε όλους τους συγγενείς της, προκειμένου να βρουν το κουράγιο να διαχειριστούν την απώλεια του προσφιλούς τους προσώπου».

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