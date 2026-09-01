Μακελειό στο Μαυροβούνιο: 30χρονος Ρώσος εκτέλεσε τρεις ανθρώπους και έβαλε τέλος στη ζωή του

Το αιματηρό περιστατικό στο σκοπευτήριο του Ντανίλοβγκραντ, η καταδίωξη των 120 χιλιομέτρων ως τα δάση του Χέρτσεγκ Νόβι και η απόφαση για διήμερο εθνικό πένθος.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μακελειό στο Μαυροβούνιο: 30χρονος Ρώσος εκτέλεσε τρεις ανθρώπους και έβαλε τέλος στη ζωή του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 30χρονος Ρώσος εκτέλεσε τρεις υπαλλήλους σκοπευτηρίου στο Ντανίλοβγκραντ και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μετά από καταδίωξη.
  • Η ένοπλη επίθεση προκάλεσε ανθρωποκυνηγητό 120 χιλιομέτρων με εμπλοκή ειδικών δυνάμεων και ελικοπτέρων.
  • Ο δράστης πυροβόλησε κατά των αστυνομικών στο Χέρτσεγκ Νόβι πριν αυτοκτονήσει όταν σφίχτηκε ο κλοιός γύρω του.
  • Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και η Ανώτατη Κρατική Εισαγγελία εξετάζει το ιστορικό και τις επαφές του δράστη.
  • Στο Μαυροβούνιο κηρύχθηκε διήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν των τριών θυμάτων.
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Σε τραγωδία ολκής εξελίχθηκε η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Μαυροβούνιο, όταν ένας 30χρονος Ρώσος υπήκοος εκτέλεσε εν ψυχρώ τρεις υπαλλήλους σκοπευτηρίου στο Ντανίλοβγκραντ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, πυροδοτώντας ένα πρωτοφανές ανθρωποκυνηγητό που ολοκληρώθηκε με την αυτοκτονία του δράστη.

Όλα ξεκίνησαν στις εγκαταστάσεις σκοπευτηρίου στην περιοχή του Ντανίλοβγκραντ, σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ακόμα εξονυχιστικά από τις δικαστικές αρχές, ο 30χρονος άνοιξε πυρ εναντίον των ανθρώπων που εργάζονταν στον χώρο.

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Από τα πυρά έπεσαν νεκροί τρεις εργαζόμενοι: δύο νέοι άνδρες από την Ποντγκόριτσα, ηλικίας 20 και 24 ετών, καθώς και ένας 67χρονος κάτοικος του Ντανίλοβγκραντ. Ο δράστης δεν δίστασε να αποσπάσει τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ενός εκ των θυμάτων, επιβιβάστηκε σε αυτό και εξαφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας πίσω του το αιματοβαμμένο σημείο.

Καταδίωξη 120 χιλιομέτρων με ελικόπτερα και ειδικές δυνάμεις

Ο συναγερμός στις υπηρεσίες ασφαλείας του Μαυροβουνίου σήμανε άμεσα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκαν μπλόκα σε όλες τις βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας, ενώ στην επιχείρηση εντοπισμού ρίχτηκαν επίλεκτες δυνάμεις της αστυνομίας, ειδικές αντιτρομοκρατικές μονάδες και εναέρια μέσα επιτήρησης.

Η διαφυγή του ενόπλου διήρκεσε αρκετές ώρες. Ο 30χρονος κατάφερε να διανύσει περισσότερα από 120 χιλιόμετρα, κινούμενος δυτικά με κατεύθυνση τις ακτές της Αδριατικής. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν τελικά στην ορεινή και πυκνόφυτη δασική ζώνη πάνω από το τουριστικό θέρετρο Χέρτσεγκ Νόβι, κοντά στα σύνορα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία.

Το αδιέξοδο και το τέλος στο Χέρτσεγκ Νόβι

Εκεί, οι ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του και να αποκλείσουν πλήρως την περίμετρο, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω του. Όταν ο δράστης συνειδητοποίησε πως δεν υπήρχε κανένα περιθώριο διαφυγής, αρνήθηκε να παραδοθεί και άρχισε να πυροβολεί με μανία κατά των αστυνομικών.

Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών μέσα στο δάσος. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής για να τον αφοπλίσουν, ο 30χρονος έστρεψε το πυροβόλο όπλο του στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Στο σκοτάδι τα κίνητρα - Διήμερο εθνικό πένθος

Η Ανώτατη Κρατική Εισαγγελία στην Ποντγκόριτσα έχει αναλάβει την υπόθεση, με τους ερευνητές να εξετάζουν το ιστορικό του Ρώσου υπηκόου, τον τρόπο εισόδου του στη χώρα και τις επαφές που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής, το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί, με τις αρχές να ερευνούν τόσο το ενδεχόμενο προσωπικής διαφωνίας όσο και τη ληστεία με στόχο τα όπλα.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στο Μαυροβούνιο παραμένει βαρύ. Ο πρωθυπουργός Μιλόικο Σπάιτς εξέφρασε τα δημόσια συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των τριών θυμάτων, ανακοινώνοντας την κήρυξη διήμερου εθνικού πένθους.

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