Λαμία: Συνελήφθη φυγόποινος που διωκόταν με συνολικές ποινές 120 ετών

Snapshot Συνελήφθη στη Λαμία 66χρονος φυγόποινος με συνολικές ποινές κάθειρξης και φυλάκισης 120 ετών για οικονομικά εγκλήματα.

Ο δράστης είχε διαφύγει αρχικά στον Παναμά, εκδόθηκε στην Ελλάδα, αλλά ξαναεξαφανίστηκε αλλάζοντας ταυτότητα και όνομα.

Εναντίον του εκκρεμούσαν πολλές δικαστικές αποφάσεις και εντάλματα σύλληψης από δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Άρειο Πάγο.

Τα αδικήματα αφορούν απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και παραβάσεις που σχετίζονται με την προστασία των δημοσίων εσόδων.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε για άμεση εκτέλεση των ποινών και εγκλεισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα. Snapshot powered by AI

Τέλος στην πολυετή και περιπετειώδη διαδρομή ενός 66χρονου ημεδαπού φυγόποινου «φαντομά», σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που άγγιζαν συνολικά τα 120 έτη, έβαλαν το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) οι αστυνομικές αρχές στη Λαμία.

Ο 66χρονος συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ και συνεργασία των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με συναδέλφους τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, που εντόπισαν τα ίχνη του στην πόλη της Λαμίας.

Από τη φυγή στην Αμερική… στην αλλαγή ταυτότητας στη Λαμία

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 66χρονος με καταγωγή από την Πιερία έχει ένα πλούσιο βιογραφικό στις σχέσεις του με τη Δικαιοσύνη.

Ο 66χρονος, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του οι πρώρες καταδικαστικές αποφασεις για οικονομικά εγκλήματα, κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στον Παναμά. Ωστόσο, εντοπίστηκε από τις τοπικές Αρχές και εκδόθηκε στις ελληνικές Αρχές.

Ο άνδρας αρχικά εμφανίστηκε πρόθυμος να συμμορφωθεί και να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του με τον νόμο, ωστόσο μόλις βρήκε την ευκαιρία εξαφανίστηκε ξανά.

Άλλαξε όνομα, άλλαξε και ταυτότητα και βρήκε καταφύγιο στην πόλη της Λαμίας, θεωρώντας ότι είχε καταφέρει να ξεγελάσει τις Αρχές.

Το ποινικό μητρώο και τα 120 χρόνια κάθειρξη

Ο όγκος των διωκτικών εγγράφων που εκκρεμούσαν εις βάρος του προκαλεί ίλιγγο, καθώς περιλαμβάνει:

Τέσσερις διατάξεις του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης

Έξι εντάλματα σύλληψης του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης και των Ανακριτών του 1ου, 2ου και 3ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Είκοσι τέσσερι καταδικαστικές αποφάσεις των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων Θεσσαλονίκης, του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, των Μονομελών και Τριμελών Εφετείων Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και του Αρείου Πάγου

Οι αποφάσεις αυτές αφορούν αδικήματα απάτης, πλαστογραφίας, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών περί φοροδιαφυγής και προστασίας των δημοσίων εσόδων, με τις επιβληθείσες ποινές κάθειρξης και φυλάκισης να φτάνουν αθροιστικά τα 120 έτη.

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για την άμεση εκτέλεση των αποφάσεων και τον εγκλεισμό του σε σωφρονιστικό κατάστημα.

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