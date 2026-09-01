Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο καθηγητής για την ασέλγεια σε βάρος 14χρονης

Snapshot Ο καθηγητής κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος 14χρονης μαθήτριας στην Πάτρα.

Αφέθηκε ελεύθερος με όρους, που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα, απαγόρευση επικοινωνίας με την καταγγέλλουσα και απαγόρευση διδασκαλίας.

Η καταγγελία έγινε από γυναίκα που σήμερα είναι 18 ετών, η οποία ανέφερε ότι ο καθηγητής εκμεταλλεύτηκε τη σχέση μαθητή-καθηγητή για να προβεί σε γενετήσιες πράξεις.

Στις έρευνες βρέθηκαν φωτογραφίες της καταγγέλλουσας και άλλων κοριτσιών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του κατηγορούμενου.

Κατά τη σύλληψή του, ο καθηγητής φέρεται να παραδέχθηκε τη σχέση με την κοπέλα όταν ήταν ανήλικη. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης 14χρονης μαθήτριάς του στην Πάτρα.

Παράλληλα μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι:

Παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην Αστυνομία το προηγούμενο διάστημα από μια 18χρονη σήμερα γυναίκα. Όπως κατήγγειλε, όταν ήταν 14 ετών, ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις.

Η Αστυνομία προχώρησε στη διερεύνηση της καταγγελίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην κατοικία του καθηγητή όσο και στο εξοχικό του, στη Δυτική Αχαΐα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές φωτογραφίες της καταγγέλλουσας, καθώς και άλλων κοριτσιών.

Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμη ανήλικη.

Με πληροφορίες από tempo24.news

Διαβάστε επίσης