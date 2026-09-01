Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που έκανε drift στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Snapshot Ο 24χρονος Ούγγρος οδηγός κατηγορείται ποινικά για επικίνδυνη οδήγηση στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Η δίκη του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναβλήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.

Η άδεια για το «Zero2 Rally» προέβλεπε μόνο στάθμευση πολυτελών οχημάτων, όχι οδήγηση ή drift.

Βίντεο δείχνουν οδηγούς να χρησιμοποιούν την περιοχή ως πίστα, παρά την απαγόρευση.

Στις έρευνες περιλαμβάνονται και άλλοι οδηγοί που εμπλέκονται στα περιστατικά. Snapshot powered by AI

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο ασκήθηκε στον 24χρονο Ούγγρο οδηγό για τις γκαζιές στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο η δίκη του αναβλήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.

Αν και η άδεια που παραχωρηθεί για το «Zero2 Rally» ήταν μόνο για στάθμευση των πολυτελών οχημάτων, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν οδηγούς να μετατρέπουν την οδό αλλά και το πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης σε πίστα.

Μετά την αναβολή της δίκης, ο νεαρός παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος, ωστόσο είπε πως δεν ήξεραν ότι απαγορεύεται και ότι πρόκειται για κακή συννενόηση.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητούνται κι άλλοι οδηγοί.

Με πληροφορίες από voria.gr

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