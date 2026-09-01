Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Αγριλιά Μεσολογγίου - Επιχειρούν 5 αεροσκάφη
Επί ποδός ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
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- Ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου το απόγευμα της Τρίτης.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ.
- Την κατάσβεση υποστηρίζουν από αέρος 5 αεροσκάφη.
- Η Πυροσβεστική βρίσκεται σε επιφυλακή και επιχειρεί με ισχυρές δυνάμεις.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου.
Για την αντιμετώπιση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα καθώς επίσης και μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ.
Την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος και 5 αεροσκάφη.
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