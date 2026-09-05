Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Παροχές με ορίζοντα τετραετίας

Ελεύθερος Τύπος: Μήνα μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο

Η Καθημερινή: Τουρκικά drones οργώνουν το Αιγαίο

Τα Νέα: Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

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