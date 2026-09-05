Αχάια Κλάους: «Το ρολόι θα χτυπήσει ξανά σύντομα» - Η ανακοίνωση μετά τη φωτιά

Η φωτιά κατέστρεψε το εσωτερικό της Κάβας Δανιηλίδος και τον παρακείμενο πύργο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αχάια Κλάους: «Το ρολόι θα χτυπήσει ξανά σύντομα» - Η ανακοίνωση μετά τη φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά κατέστρεψε το εσωτερικό της Κάβας Δανιηλίδος, τον παρακείμενο πύργο και το ιστορικό ρολόι της Achaia Clauss.
  • Το ιστορικό αρχείο και το Αυτοκρατορικό Κελλάρι με τις παλαιές σοδειές παρέμειναν άθικτα σε άλλα κτίρια.
  • Το οινοποιείο προσηλώνεται στην αποκατάσταση των ζημιών και την αναβίωση του ρολογιού, με στόχο να λειτουργήσει ξανά σύντομα.
  • Η Achaia Clauss ευχαριστεί την Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία, το Υπουργείο Πολιτισμού και τους υποστηρικτές για την άμεση ανταπόκριση και βοήθεια.
  • Το οινοποιείο θα ανοίξει άμεσα ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες, συνεχίζοντας τη λειτουργία του παρά τις ζημιές.
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Την πρώτη επίσημη αποτίμηση για τις ζημιές που προκάλεσε η φωτιά η οποία ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου έδωσε η Achaia Clauss, με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιστορικού οινοποιείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κτίριο υποδοχής και φιλοξενίας των επισκεπτών, την Κάβα Δανιηλίδος, προκαλώντας την καταστροφή του εσωτερικού του κτιρίου, αλλά και του παρακείμενου πύργου. Από τη φωτιά καταστράφηκε επίσης το ιστορικό ρολόι του οινοποιείου.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η Achaia Clauss, το ιστορικό αρχείο του οινοποιείου, καθώς και το Αυτοκρατορικό Κελλάρι με τις παλαιές σοδειές, βρίσκονται σε κτίρια που παραμένουν άθικτα.

«Το ρολόι θα χτυπήσει ξανά»

Παρά τις σημαντικές ζημιές, οι άνθρωποι της Achaia Clauss δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην αποκατάσταση.

«Οι προσπάθειες των ανθρώπων του οινοποιείου είναι προσηλωμένες στην αποκατάσταση των ζημιών και την αναβίωση του ρολογιού, με την πίστη και τη δέσμευση ότι θα χτυπήσει ξανά σύντομα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η ομάδα του οινοποιείου σημειώνει πως στέκεται «με δέος, αγάπη και επιμονή» μπροστά στο δύσκολο έργο που έχει πλέον μπροστά της.

Η Achaia Clauss εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση ανταπόκρισή τους, αλλά και προς τους ανθρώπους και τους φίλους του οινοποιείου που προσέφεραν την υποστήριξή τους από την πρώτη στιγμή.

Μήνυμα επιστροφής στην κανονικότητα στέλνει, τέλος, η Achaia Clauss, ανακοινώνοντας ότι το οινοποιείο θα ανοίξει άμεσα ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες.

Έτσι, ενώ οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και την αναβίωση του ιστορικού ρολογιού δρομολογούνται, η λειτουργία του οινοποιείου συνεχίζεται.

«Το ρολόι θα χτυπήσει ξανά σύντομα», είναι το μήνυμα με το οποίο η Achaia Clauss κοιτάζει πλέον την επόμενη ημέρα μετά τη φωτιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου 2026, ξέσπασε φωτιά στο κτίριο υποδοχής και φιλοξενίας των επισκεπτών της Achaia Clauss, την Καβα Δανιηλιδος. Η φωτιά κατέστρεψε το εσωτερικό του κτιρίου και του παρακείμενου πύργου, καθώς και το ιστορικό του ρολόι.

Οι προσπάθειες των ανθρώπων του οινοποιείου είναι προσηλωμένες στην αποκατάσταση των ζημιών και την αναβίωση του ρολογιού, με την πίστη και τη δέσμευση ότι θα χτυπήσει ξανά σύντομα.

Το ιστορικό αρχείο του οινοποιείου και το Αυτοκρατορικό Κελλάρι με τις παλαιές σοδειές, βρίσκονται σε κτίρια που παραμένουν άθικτα.Η ομάδα του οινοποιείου στέκεται με δέος, αγάπη και επιμονή μπροστά στο δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Πολιτική Προστασία και στο Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση ανταπόκρισή τους, αλλά και στους ανθρώπους και φίλους του οινοποιείου που προσφέρουν από την πρώτη στιγμή την υποστήριξή τους.

Το οινοποιείο θα ανοίξει άμεσα τις πύλες του στους επισκέπτες.

Το ΔΣ του Οινοποιείου της Achaia Clauss

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