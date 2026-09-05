Φωτιά στην Ηλεία: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κάτω Σαμικό - Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κάτω Σαμικό Ηλείας.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μία πεζοπόρα ομάδα.

Τρία αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στοχεύουν στην άμεση οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό Ηλείας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχει και μία πεζοπόρα ομάδα.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση τρία αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, με στόχο την άμεση οριοθέτηση και κατάσβεση της φωτιάς.

Μικρότερης έκτασης είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αγρίδι, όπως μεταφέρει το ilialive.gr, δίπλα στον δρόμο, με επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

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