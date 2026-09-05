Πτώση Phantom: Επεκτάθηκαν οι φλόγες, καίγεται δάσος στο Σχηματάρι - Ήχησε το 112

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα μετά την πτώση του αεροσκάφους Phantom.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 85 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 23 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ένα ελικόπτερο έχει αναλάβει τον εναέριο συντονισμό των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Εκκλήθηκε μέσω 112 στους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ξεκίνησε άμεσα μετά την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος γύρω στις 15:00. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα μετά το αεροπορικό ατύχημα με την πτώση του Phantom και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Δείτε εικόνες:

01 05 Πηγή: Lefteris_Partsalis 02 05 03 05 04 05 Πηγή: Eurokinissi 05 05

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 23 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος έχουν κινητοποιηθεί επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον εναέριο συντονισμό των επιχειρήσεων.

01 12 02 12 03 12 04 12 05 12 06 12 07 12 08 12 09 12 10 12 11 12 12 12

Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Ταυτόχρονα ήχησε το 112 το οποίο κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00 και άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας και επαρχιακής οδού Οινοής.

Διαβάστε επίσης