Η συντριβή του Σινούκ το 2004, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ: Η τραγωδία με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Η τραγωδία συνέπεσε με την πρώτη ΔΕΘ στην οποία θα έδινε το παρών ως πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής

Παναγιώτης Βελισσάρης

Η συντριβή του Σινούκ το 2004, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ: Η τραγωδία με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 11 Σεπτεμβρίου 2004 συνετρίβη ελικόπτερο Σινούκ στο Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής, με θύματα τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο Ζ’ και 16 επιβαίνοντες.
  • Το ελικόπτερο ανήκε στον 4ο ΤΕΑΣ της Αεροπορίας Στρατού και κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σιθωνίας.
  • Η τελευταία επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου έγινε στις 10:54 και το ελικόπτερο χάθηκε από τα ραντάρ περίπου στις 11:00.
  • Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν το απόγευμα από σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στην περιοχή.
  • Η τραγωδία συνέπεσε με την πρώτη ΔΕΘ του Κώστα Καραμανλή ως πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε κανονικά μετά από ενός λεπτού σιγή και ματαίωση του δείπνου πένθους.
Snapshot powered by AI

Βαριά τη σκιά του πάνω στα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ αφήνει η συντριβή του Phantom F-4 που έπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, που είχε ως αποτέλεσμα να επιστρέψει εκτάκτως στην Αθήνα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιου είδους περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2004, όταν συνετρίβη το Σινούκ που μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και άλλους 16 επιβαίνοντες, συνετρίβη στο Πόρτο Κουφό, στο δεύτερο «πόδι» του Νομού Χαλκιδικής. Όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά το δυστύχημα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής, Πέτρος Ζ’ και η ενδεκαμελής συνοδεία του, ο αδερφός του, Γεώργιος και ο σύμβουλος τύπου και δημοσιογράφος των “Νέων“, Γιώργος Ξενουδάκης. Το πλήρωμα του Σινούκ απαρτίζονταν από πέντε άτομα.

Το ελικόπτερο που ανήκε στον 4ο ΤΕΑΣ της Αεροπορίας Στρατού κατέπεσε και συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή τρία-τέσσερα μίλια νοτιοανατολικά της Σιθωνίας. Είχε απογειωθεί στις 9:35 από το στρατόπεδο «Σακέτα» στον Καρέα και αναμενόταν η προσγείωσή του στις 11.05 στο Άγιον Όρος. Στις 10:54 επικοινώνησε ο πιλότος για τελευταία φορά με τον πύργο ελέγχου στο Χορτιάτη. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, γύρω στις 11 το ελικόπτερο χάθηκε από τα ραντάρ.

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου εντοπίστηκαν περίπου στις 4 το απόγευμα από τα σωστικά συνεργεία που είχαν σπεύσει στην περιοχή.

Η τραγωδία συνέπεσε με την πρώτη ΔΕΘ στην οποία θα έδινε το παρών ως πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής. Τότε, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε κανονικά προς τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας το ίδιο βράδυ, αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ αποφασίσθηκε σε ένδειξη πένθους να μην παρατεθεί το δείπνο. Οι μερίδες, με απόφαση της ΔΕΘ, διανεμήθηκαν σε κοινωνικά ιδρύματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:12ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μεθυσμένο οδηγό - Χτύπησε αυτοκίνητα και συγκρούστηκε μετωπικά

17:02ΕΘΝΙΚΑ

Συντριβή διθέσιου Phantom στην Τανάγρα - Νεκροί οι δύο πιλότοι

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: «Γυρνάμε το κεφάλι και βλέπουμε μία φωτιά, παιδάκια έκλαιγαν» - Μαρτυρία στο Newsbomb για την πτώση του Phantom

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Το Newsbomb στο σημείο της συντριβής του Phantom - Τι απέμεινε από το αεροσκάφος

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Η συντριβή του Σινούκ το 2004, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ: Η τραγωδία με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και άλλους 16 νεκρούς

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Στις φλόγες το εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom που συνετρίβη - Δείτε εικόνες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Βάλτο Ορεστιάδας - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα για την κατάσβεση

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας - Επιχειρούν έξι αεροσκάφη, ήχησε το 112

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Πυρκαγιά σε δάσος της Κύμης - Μεγάλη πυροσβεστική επιχείριση

16:15LIFESTYLE

Κατερίνα Στικούδη για μητρότητα: «Στο πρώτο μου παιδί παρακαλούσα να έρθει κάποιος για να κοιμηθώ»

16:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση Phantom: Επεκτάθηκαν οι φλόγες, καίγεται δάσος στο Σχηματάρι - Ήχησε το 112

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Καίγεται δάσος στην Τανάγρα - Επεκτάθηκαν οι φλόγες από το Phantom, επιχειρούν 11 εναέρια

15:40ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Τα μοιραία δευτερόλεπτα της πτώσης του Phantom

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η στιγμή πτώσης του Phantom - Βίντεο ντοκουμέντο

15:33LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: «Ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδος»-Όσα αποκάλυψε για τον χωρισμό από τον Ορλάντο Μπλουμ

15:28ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Επιστρέφει εκτάκτως ο Νίκος Δένδιας στην Αθήνα από την ΔΕΘ

15:21ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

15:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε Phantom στην Τανάγρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:21ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

11:35LIFESTYLE

Survivor: Η απάντηση των συμπαιχτών του Φλώρου στις καταγγελίες για ναρκωτικά - Η αποκάλυψη της Ιωάννας Δεσσύλα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με το «πρόστιμο» αν δεν έχετε βγάλει

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ημερομηνία που έρχεται το φθινόπωρο - Αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

10:05WHAT THE FACT

Τι είναι τα ζευγάρια DINKS; Η παγκόσμια τάση που δημιουργήθηκε λόγω της ακρίβειας

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Στις φλόγες το εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom που συνετρίβη - Δείτε εικόνες

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση Phantom: Επεκτάθηκαν οι φλόγες, καίγεται δάσος στο Σχηματάρι - Ήχησε το 112

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η στιγμή πτώσης του Phantom - Βίντεο ντοκουμέντο

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Τσιώλη: Θλίψη για την 29χρονη κινηματογραφίστρια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινόπωρο δίνει... σημάδια ζωής - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε Phantom στην Τανάγρα

13:52LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Η υπόσχεση που έδωσε στη μητέρα του Παντελή Παντελίδη

09:54LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Η περιουσία που άφησε - Tο ρετιρέ στο Κουκάκι και ο κληρονόμος

10:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: Το χρηματικό έπαθλο για τη δεύτερη θέση στο Diamond League

15:40ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Τα μοιραία δευτερόλεπτα της πτώσης του Phantom

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Καίγεται δάσος στην Τανάγρα - Επεκτάθηκαν οι φλόγες από το Phantom, επιχειρούν 11 εναέρια

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για κρουαζιερόπλοια στη Θεσσαλονίκη: «Φώναζαν οι κομμουνιστές, σήμερα γεμίζει το λιμάνι»

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιαστής του MEGA «καρφώνει» τον Ντουπλάντις: «Αυτό το… παιδάκι δεν μου αρέσει, είναι καβαλημένος»

17:02ΕΘΝΙΚΑ

Συντριβή διθέσιου Phantom στην Τανάγρα - Νεκροί οι δύο πιλότοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ