Η συντριβή του Σινούκ το 2004, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ: Η τραγωδία με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Snapshot Στις 11 Σεπτεμβρίου 2004 συνετρίβη ελικόπτερο Σινούκ στο Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής, με θύματα τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο Ζ’ και 16 επιβαίνοντες.

Το ελικόπτερο ανήκε στον 4ο ΤΕΑΣ της Αεροπορίας Στρατού και κατέπεσε σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σιθωνίας.

Η τελευταία επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου έγινε στις 10:54 και το ελικόπτερο χάθηκε από τα ραντάρ περίπου στις 11:00.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν το απόγευμα από σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στην περιοχή.

Η τραγωδία συνέπεσε με την πρώτη ΔΕΘ του Κώστα Καραμανλή ως πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε κανονικά μετά από ενός λεπτού σιγή και ματαίωση του δείπνου πένθους. Snapshot powered by AI

Βαριά τη σκιά του πάνω στα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ αφήνει η συντριβή του Phantom F-4 που έπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, που είχε ως αποτέλεσμα να επιστρέψει εκτάκτως στην Αθήνα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιου είδους περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2004, όταν συνετρίβη το Σινούκ που μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και άλλους 16 επιβαίνοντες, συνετρίβη στο Πόρτο Κουφό, στο δεύτερο «πόδι» του Νομού Χαλκιδικής. Όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά το δυστύχημα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής, Πέτρος Ζ’ και η ενδεκαμελής συνοδεία του, ο αδερφός του, Γεώργιος και ο σύμβουλος τύπου και δημοσιογράφος των “Νέων“, Γιώργος Ξενουδάκης. Το πλήρωμα του Σινούκ απαρτίζονταν από πέντε άτομα.

Το ελικόπτερο που ανήκε στον 4ο ΤΕΑΣ της Αεροπορίας Στρατού κατέπεσε και συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή τρία-τέσσερα μίλια νοτιοανατολικά της Σιθωνίας. Είχε απογειωθεί στις 9:35 από το στρατόπεδο «Σακέτα» στον Καρέα και αναμενόταν η προσγείωσή του στις 11.05 στο Άγιον Όρος. Στις 10:54 επικοινώνησε ο πιλότος για τελευταία φορά με τον πύργο ελέγχου στο Χορτιάτη. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, γύρω στις 11 το ελικόπτερο χάθηκε από τα ραντάρ.

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου εντοπίστηκαν περίπου στις 4 το απόγευμα από τα σωστικά συνεργεία που είχαν σπεύσει στην περιοχή.

Η τραγωδία συνέπεσε με την πρώτη ΔΕΘ στην οποία θα έδινε το παρών ως πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής. Τότε, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε κανονικά προς τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας το ίδιο βράδυ, αφού τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ αποφασίσθηκε σε ένδειξη πένθους να μην παρατεθεί το δείπνο. Οι μερίδες, με απόφαση της ΔΕΘ, διανεμήθηκαν σε κοινωνικά ιδρύματα.

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