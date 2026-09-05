Η ανακοίνωση της Athens Flying Week για τη συντριβή του Phantom: «Εκφράζουμε την οδύνη μας»

Την οδύνη της εξέφρασε η Athens Flying Week για την πτώση του Phantom στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοργάνωση ανακοίνωσε τη διακοπή της σημερινής εκδήλωσης, καλώντας τους θεατές να αποχωρήσουν με ψυχραιμία.

Η ανακοίνωση της Athens Flying Week για την πτώση του Phantom στην Τανάγρα:

«H Athens Flying Week εκφράζει την οδύνη της για τη συντριβή του μαχητικού F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η σημερινή εκδήλωση διακόπτεται και παρακαλούμε τους θεατές να αποχωρήσουν με ψυχραιμία από την αεροπορική βάση της Τανάγρας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».