Θεσσαλονίκη: Έφτασαν στον Λευκό Πύργο οι αγρότες - Κινητοποιήσεις ενόψει ΔΕΘ

15 τρακτέρ έφτασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Έφτασαν στον Λευκό Πύργο οι αγρότες - Κινητοποιήσεις ενόψει ΔΕΘ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν 15 τρακτέρ και δεκάδες αγρότες από διάφορες περιοχές για να διαμαρτυρηθούν έξω από τη ΔΕΘ.
  • Οι αγρότες ζητούν την υλοποίηση δεσμεύσεων της κυβέρνησης, ουσιαστικά μέτρα για μείωση του κόστους παραγωγής και δίκαιες τιμές πώλησης των προϊόντων τους.
  • Καταγγέλλουν αύξηση κόστους σε πετρέλαιο, λιπάσματα και μέσα παραγωγής, καθώς και τιμές πώλησης κάτω από το κόστος παραγωγής.
  • Απαιτούν την κατάργηση των αγροτοδικείων και προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις συλλογικές κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
  • Οι αγρότες εκφράζουν αλληλεγγύη με εργαζόμενους, συνταξιούχους και νεολαία που διαδηλώνουν στη ΔΕΘ.
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Αρκετοί αγρότες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου με τα τρακτέρ τους στον Λευκό Πύργο, για να λάβουν μέρος στη διαμαρτυρία έξω από τη ΔΕΘ, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πιο αναλυτικά, 15 τρακτέρ κατέφθασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τα Μάλγαρα και την Πέλλα, ενώ λεωφορεία που μετέφεραν παραγωγούς από διάφορες περιοχές της χώρας οργάνωσαν μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Οι αγρότες συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, μετά από απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα με τις αγροτικές ενισχύσεις και την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Σε δηλώσεις του για τη συμμετοχή των αγροτών στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, ο Ρίζος Μαρούδας ανέφερε: «Πρώτον, η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που μας είχε δώσει στα μπλόκα που δεν έχουν υλοποιηθεί. Πολλοί συνάδελφοί μας είναι απλήρωτοι. Δεύτερον, ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήμασταν στα μπλόκα του χειμώνα. Με τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο, στο λίπασμα στα μέσα και εφόδια και γενικότερα. Τρίτον, όλα τα προϊόντα που έχουν βγει ως τώρα έχουν πωληθεί σε τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής και σίγουρα σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Ταυτόχρονα όμως τα αγοράζουμε όλοι σαν καταναλωτές πολύ πιο ακριβά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να έχουμε μία τιμή πώλησης των προϊόντων μας που μας εξασφαλίζει ένα βιώσιμο εισόδημα για τις οικογένειες μας και για να συνεχίζουμε να καλλιεργούμε. Να σταματήσουν εδώ και τώρα τα αγροτοδικεία. Όλες αυτές οι δικογραφίες και μιλάμε για πάνω από 1.000 που έχουν σταλεί σε αγρότες σε όλη τη χώρα, γιατί προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν αλλά η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι κανένας δεν τρομοκρατείται γιατί αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να δοθούν λύσεις και η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να τις δώσει αυτή τη στιγμή. Για όλους αυτούς τους λόγους ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία που διαδηλώνουν σήμερα στα πλαίσια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και στέλνουμε ένα μήνυμα στους συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα να μην φοβούνται, να μην απογοητευτούν, να μην σκύψουν το κεφάλι. Η μόνη μας επιλογή είναι ενωμένοι και με συλλογικές μεγάλες κινητοποιήσεις να υπάρξει πίεση προς την κυβέρνηση και να υλοποιηθούν και να ικανοποιηθούν αιτήματα που είναι βασικά για το σήμερα και το αύριο».

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[389338] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 90ης ΔΕΘ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Eurokinissi
[389338] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 90ης ΔΕΘ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Eurokinissi
[389338] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 90ης ΔΕΘ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Eurokinissi

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