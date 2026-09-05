Θεσσαλονίκη: Διαδηλώσεις εργαζομένων, φορέων και φοιτητών λόγω ΔΕΘ

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις εργαζομένων, φορέων, φοιτητών και μαθητών στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 90ης ΔΕΘ.

Ισχύουν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 15:00 κλείνουν σταδιακά πολλοί κεντρικοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Κλειστοί είναι προσωρινά και οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει λάβει αυξημένα μέτρα με ρυθμιστές τροχονόμους για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Φωτογραφίες & βίντεο: Χάρης Γκίκας, Νίκος Ραζής & Αναστασία Γκολέμη

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι κινητοποιήσεις που έχουν καλεστεί από εργαζόμενους, φορείς, συνδικαλιστικές ομάδες αλλά και φοιτητές και μαθητές, ενόψει της 90ης ΔΕΘ. Οι συγκεντρώσεις και οι πορείες ξεκίνησαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα σε ισχύ βρίσκονται και έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα.

Από τις 17:00 ξεκίνησαν οι προσυγκεντρώσεις πολιτικών φορέων και κομμάτων σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Στις 18:00 ξεκίνησε η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου κάλεσαν και άλλοι φορείς, για να συνεχίσουν σε πορεία προς τη ΧΑΝΘ. Στην πλατεία ΧΑΝΘ έχει καλέσει και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και την ίδια ώρα κάλεσε στην πλατεία και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Μυτιλήνης.

Φοιτητές και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν στην Καμάρα και πραγματοποιούν πορεία προς τη ΧΑΝΘ, ενώ συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και έξω από το σταθμό του μετρό «Αγία Σοφία».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πορεία στην Τσιμισκή ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού Newsbomb.gr / Αναστασία Γκολέμη

Διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ Newsbomb.gr / Νίκος Ραζής

Έφτασαν στον Λευκό Πύργο οι αγρότες

Αρκετοί αγρότες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου με τα τρακτέρ τους στον Λευκό Πύργο, για να λάβουν μέρος στη διαμαρτυρία έξω από τη ΔΕΘ, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πιο αναλυτικά, 15 τρακτέρ κατέφθασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τα Μάλγαρα και την Πέλλα, ενώ λεωφορεία που μετέφεραν παραγωγούς από διάφορες περιοχές της χώρας οργάνωσαν μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Οι αγρότες συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, μετά από απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα με τις αγροτικές ενισχύσεις και την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Σε δηλώσεις του για τη συμμετοχή των αγροτών στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, ο Ρίζος Μαρούδας ανέφερε: «Πρώτον, η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που μας είχε δώσει στα μπλόκα που δεν έχουν υλοποιηθεί. Πολλοί συνάδελφοί μας είναι απλήρωτοι. Δεύτερον, ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήμασταν στα μπλόκα του χειμώνα. Με τεράστια αύξηση στο πετρέλαιο, στο λίπασμα στα μέσα και εφόδια και γενικότερα. Τρίτον, όλα τα προϊόντα που έχουν βγει ως τώρα έχουν πωληθεί σε τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής και σίγουρα σε τιμές χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Ταυτόχρονα όμως τα αγοράζουμε όλοι σαν καταναλωτές πολύ πιο ακριβά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να έχουμε μία τιμή πώλησης των προϊόντων μας που μας εξασφαλίζει ένα βιώσιμο εισόδημα για τις οικογένειες μας και για να συνεχίζουμε να καλλιεργούμε. Να σταματήσουν εδώ και τώρα τα αγροτοδικεία. Όλες αυτές οι δικογραφίες και μιλάμε για πάνω από 1.000 που έχουν σταλεί σε αγρότες σε όλη τη χώρα, γιατί προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν αλλά η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι κανένας δεν τρομοκρατείται γιατί αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να δοθούν λύσεις και η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να τις δώσει αυτή τη στιγμή. Για όλους αυτούς τους λόγους ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία που διαδηλώνουν σήμερα στα πλαίσια της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και στέλνουμε ένα μήνυμα στους συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα να μην φοβούνται, να μην απογοητευτούν, να μην σκύψουν το κεφάλι. Η μόνη μας επιλογή είναι ενωμένοι και με συλλογικές μεγάλες κινητοποιήσεις να υπάρξει πίεση προς την κυβέρνηση και να υλοποιηθούν και να ικανοποιηθούν αιτήματα που είναι βασικά για το σήμερα και το αύριο».

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Ειδικότερα οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης ξεκίνησαν σταδιακά από τις 15:00 της Πέμπτης σε κομβικούς οδικούς άξονες όπως η Λεωφόρος Στρατού και η Γ' Σεπτεμβρίου ενώ από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων:

η Αγγελάκη,

η Εθνικής Αμύνης,

η Παύλου Μελά,

η Ιασωνίδου,

η Αγίου Δημητρίου και

η Ν. Γερμανού.

Παράλληλα, σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 08:00 έως τις 20:00 απαγορεύεται η στάθμευση και στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Το Σάββατο (05-09-2025), από ώρα 15.00΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Λ.Στρατού, από Αλ. Παπαναστασίου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος

Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου

Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.

Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

Κων/νου Καραμανλή, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.-Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας

Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.-Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.- Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της.

Επιπλέον, από τις 08:00΄ έως 20:00΄, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

Από ώρα 15.00΄ του Σαββάτου (05-09-2026) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Ποιοι σταθμοί μετρό κλείνουν

Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09) οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 15:00 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Παπάφη

Ευκλείδης

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