Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Διάσελλα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στα Διάσελλα Ηλείας.

Στο σημείο επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούσαν ως τη δύση του ήλιου 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 16:15 εστάλη και μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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