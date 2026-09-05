Νέος Κουβαράς Αττικής: Εντοπίστηκε σορός μέσα στο αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά

Snapshot Στο αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής βρέθηκε σορός αγνώστων στοιχείων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:15 και επεκτάθηκε από το ΙΧ σε δασική έκταση, αλλά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ο Δήμος Σαρωνικού συνέδραμε με υδροφόρες στην επιχείρηση πυρόσβεσης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός του αυτοκινήτου από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:15.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στο Νέο Κουβαρά Αττικής και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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