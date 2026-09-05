Φωτιά σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής - Ξεκίνησε από αυτοκίνητο

Snapshot Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ΙΧ αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στον Νέο Κουβαρά Αττικής.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ο Δήμος Σαρωνικού συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της πυροσβεστικής.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:15.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στο Νέο Κουβαρά Αττικής και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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