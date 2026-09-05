Φωτιά στον Βάλτο Ορεστιάδας - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα για την κατάσβεση

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος του Δήμου Ορεστιάδας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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