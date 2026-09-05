Φωτιά στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας - Επιχειρούν έξι αεροσκάφη, ήχησε το 112
Επιχειρούν 45 πυροσβέστες
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Διάσελλα Ηλείας.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Ήχησε το 112
Λίγο πριν τις 16:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
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