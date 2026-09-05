Ορεστιάδα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Βάλτο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος στην Ορεστιάδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούσαν ως τη δύση του ήλιου τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Διαβάστε επίσης