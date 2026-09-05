Ορεστιάδα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Βάλτο
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος στην Ορεστιάδα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούσαν ως τη δύση του ήλιου τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ορεστιάδα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Βάλτο
20:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Διάσελλα
20:40 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πώς μπορείτε να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο
10:05 ∙ WHAT THE FACT
Τι είναι τα ζευγάρια DINKS; Η παγκόσμια τάση που δημιουργήθηκε λόγω της ακρίβειας
19:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ