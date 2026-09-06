Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας

Ελεύθερος Τύπος: Η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030

Η Καθημερινή: Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια

Το Βήμα: Τορπίλες στο «κόμμα Μητσοτάκη»

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα,Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

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