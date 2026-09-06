Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Σχέδιο για 200.000 νέες θέσεις εργασίας
Ελεύθερος Τύπος: Η ενίσχυση εισοδημάτων και το σχέδιο Ελλάδα 2030
Η Καθημερινή: Διάβημα με μήνυμα για τα 12 μίλια
Το Βήμα: Τορπίλες στο «κόμμα Μητσοτάκη»
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα,Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
Διαβάστε επίσης
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου
03:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ένας νεκρός σε σύγκρουση θαλαμηγού με λέμβο
00:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε πλοία των ΗΠΑ
20:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος